The Dark Pictures Anthology Man of Medan: ecco il trailer di lancio

Manca sempre meno all’uscita di Man of Medan, primo capitolo della The Dark Pictures Anthology. E Bandai Namco ha deciso pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo, sviluppato da Supermassive Games, sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da dopo domani 30 agosto.

The Dark Pictures Anthology Man of Medan: l’horror nel Pacifico in arrivo dopo domani

L’avventura horror interattiva di Supermassive Games (Until Dawn), parla di un gruppo di ragazzi alla ricerca di una nave fantasma. Se volete sapere qualcosa in più, vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione. Noi, intanto, vi lasciamo al trailer qui sotto.