Blasphemous: demo gratuita disponibile ora su Steam

Blasphemous, il platform di casa The Game Kitchen, ha ricevuto una versione demo. Al momento la versione di prova del titolo è disponibile solamente su Steam, come annunciato dagli sviluppatori tramite un post pubblicato su Twitter nelle scorse ore.

Blasphemous: la prova limitata

Purtroppo, come comunicato da The Game Kitchen, la versione di prova del titolo (che sarà pubblicato il 10 settembre anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) non resterà a lungo su Steam. Gli sviluppatori non hanno voluto comunicare fino a quando sarà possibile scaricarla, ma il nostro consiglio, se vi interessa il titolo è il solito: effettuate il download prima che sparisca del tutto.

