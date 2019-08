The New Pope: ecco il teaser trailer della nuova stagione

Poche ore fa sui canali YouTube di Sky Atlantic, HBO e Canal+ è stato pubblicato il primo teaser trailer di The New Pope, seguito della serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope, trasmessa nel 2016. Come si può vedere, il filmato mostra due diverse “passerelle” tra Lenny Belardo/Pio XIII (Jude Law) e quello che sarà il “nuovo papa”, Giovanni Paolo III (John Malkovich).

The New Pope: presentazione a Venezia

La serie verrà presentata in anteprima mondiale, come evento speciale fuori concorso, alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Oltre ai due protagonisti già citati, ci sarà sempre Silvio Orlando nel ruolo del cardinale Angelo Voiello, con la presenza di Sharon Stone e Marylin Manson come guest star. Qui in Italia i nove episodi verranno trasmessi da Sky Atlantic, ma ancora non è stata annunciata la data d’uscita.

