Harry Potter Wizards Unite: arrivano i draghi

Harry Potter Wizards Unite per dispositivi mobile si arricchisce con nuovi contenuti. Chi parteciperà al Fan Festival che si terrà durante l’evento al White River State Park di Indianapolis il 31 agosto e l’1 settembre infatti potrà accedere ad una serie di iniziative, che vedrà coinvolti anche i temibilissimi draghi. Di seguito tutti i dettagli.

Harry Potter Wizards Unite: un evento limitato

I giocatori che parteciperanno all’evento il 31 agosto o l’1 settembre troveranno dei punti di riferimento e localizzazioni nel mondo-reale legate direttamente all’esperienza di gioco, inclusi:

I draghi arrivano a Indianapolis – I giocatori sperimenteranno delle nuove stranezze sputa fuoco… I draghi! I partecipanti avranno la possibilità di incontrarli tutti insieme in una singola location per la prima volta in assoluto, e dopo l’evento questi draghi voleranno via verso le loro regioni nel resto del mondo.

Orologio del Pericolo e incarichi speciali del Fan Festival – Una serie di incarichi speciali sarà disponibile al Fan Festival. I partecipanti dovranno tenere sott’occhio l’Orologio del Pericolo durante tutta la giornata perché quando le lancette raggiungono lo Stato di Emergenza, chissà cosa potrà succedere!

Harry Potter Wizard Unite: un’esperienza unica

Un’esperienza completamente interattiva – La magia sarà ovunque all’Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival, assieme al vero Orologio del Pericolo, aree a tema e creature da tutto il White River State Park. I giocatori avranno la possibilità di rilassarsi alla Greenhouse, un’area a tema dove i partecipanti potranno ricaricare i telefoni e testare la loro conoscenza di ingredienti, pozioni e tanto ancora nel tentativo di vincere uno dei premi. I giocatori potranno anche trovare Uova di Drago e Acromantula sparse all’interno del parco. In aggiunta, le bandiere di riferimento saranno issate nel parco per aiutare i giocatori ad orientarsi e per trovare i più vicini collezionabili, artefatti, creature e tante altre attivazioni con cui interagire e da fotografare.

Attivazioni partner con AT&T e Simon – I giocatori all’evento avranno accesso alle esclusive offerte e sconti dai nostri partner di lancio americani AT&T e Simon. Visita l’esperienza AT&T per uno speciale oggetto in gioco, la foto perfetta con il gigante gonfiabile di uno Snaso, offerte esclusive e altre attività a tema mentre giochi a Harry Potter: Wizards Unite. Per altro divertimento ancora, i giocatori potranno fermarsi agli stand di Simon per ricevere l’esclusiva Simon Gift Card da $10, reclamabile in qualsiasi location Simon nella zona di Indianapolis, così come la possibilità di entrare nella lotteria per darti allo shopping compulsivo per una somma di $10,000!