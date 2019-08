Yakuza 7 annunciato ufficialmente, arriverà nel 2020

Yakuza 7 è stato annunciato ufficialmente da Team Yakuza e SEGA. Il nuovo capitolo della serie presenta anche un sottotitolo, ovvero “Hikari to Yami no Yukue”, che tradotto significa “Whereabouts of Light and Darkness” (Nei dintorni di luce e oscurità). Il titolo verrà pubblicato il 16 gennaio 2020 su PlayStation 4 in Giappone, ma qualche mese dopo giungerà anche in Europa e Nord America,

Yakuza 7: un gameplay rivoluzionato

Anche in questo settimo capitolo della saga vestiremo i panni del nuovo protagonista Ichiban Kasuga e conosceremo di più sul suo passato. Il gioco sarà ambientato a Yokohama e ci metterà nei panni di un Kagusa uscito di prigione dopo be diciotto anni. Una delle feature nuove e rivoluzionarie sarà la presenza di combattimenti a turni, una novità che sicuramente non era stata prevista da nessuno. Le prime immagini in-game verranno mostrate al Tokyo Game Show 2019, dove il titolo sarà giocabile dai presenti.

