Control: guida ai poteri e alle abilità

Control – qui per la nostra recensione – si è rivelato essere un prodotto particolarmente interessante, capace di creare una formula di gioco vincente, divertente e gratificante. Sicuramente, uno degli aspetti più interessanti della produzione è legato all’utilizzo dei poteri e delle abilità, le quali rappresentano il fulcro – insieme alla pistola – della giocabilità del nuovo pargolo di Remedy. Dato che l’ottenimento degli stessi non si rivelerà automatico, abbiamo pensato di supportarvi nell’ottenimento di tutti gli Oggetti del Potere, così da garantire il massimo potenziale offensivo possibile. Prima di iniziare, ci tenevamo a segnalarvi la nostra corposa guida ai trofei, con la quale cerchiamo di supportarvi nell’ottenimento del platino.

Control: dove scovare tutte le abilità

Le abilità presenti in Control saranno in totale 5: Lancio, Evasione, Scudo, Sequestro e Levitazione. Esse, ovviamente, garantiranno un gameplay non soltanto più stratificato, ma anche più vario, rendendovi la vita sicuramente più facile e garantendo scontri sicuramente più avvincenti. Per ottenerli dovrete completare delle missioni secondarie, le quali vi condurranno a degli Oggetti del potere da cui ricavare inedite abilità. Per comprendere a fondo dove scovare tutti i poteri, vi lasciamo ad un video che spiega nel dettaglio dove e come ottenerli. Alla prossima con una nuova guida dedicata a Control.