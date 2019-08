Man of Medan Video Recensione

Man of Medan, ecco la nostra video recensione. Vi lasciamo con un piccolo estratto proveniente direttamente dalla review:

Nonostante sia sommerso da tante banalità e da alcune soluzioni narrative non proprio brillanti, Man of Medan è un’esperienza da provare assolutamente. L’introduzione della cooperativa, sia locale che online, ha portato una ventata d’aria notevolmente rinfrescante, da sola capace di reggere in piedi l’intero pacchetto, venduto a trenta euro. Un prezzo, considerando la longevità complessiva del prodotto, decisamente troppo alto; sarebbe sicuramente stato meglio optare per i quindici euro complessivi. Permangono, purtroppo, alcuni difetti ormai storici, come un eccessivo utilizzo dei jump scare, alle volte veramente invadente e frustrante. In ogni caso, magari approfittando di uno sconto che sicuramente non tarderà ad arrivare, il consiglio è quello di trovare un paio di amici e concedersi una serata in compagnia di Man of Medan.