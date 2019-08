Project Resistance: annunciato ufficialmente il nuovo Resident Evil

Come un fulmine a ciel sereno, Capcom – sul canale YouTube ufficiale di Resident Evil – ha annunciato il nuovo capitolo della saga, con il nome in codice di Project Resistance. L’inedito titolo sarà presentato ufficialmente, come è intuibile dalla Première, tra 11 giorni esatti, momento in cui la software house nipponica sul palco del Tokyo Game Show mostrerà per la prima volta l’ennesimo episodio del franchise legato ai non morti più celebre del panorama videoludico.

Project Resistance: questo è il nome in codice

Ancora non sappiamo nel dettaglio se si tratterà di un Resident Evil 8 oppure del remake del celeberrimo terzo capitolo: dovremo necessariamente attendere la presentazione di Capcom per capire le intenzioni dell’azienda. Una cosa però è certa: qualunque sia la scelta che intraprenderà lo studio giapponese potremo ritenerci soddisfatti.