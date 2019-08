Trine 4 The Nightmare Prince Provato in Anteprima

Trine 4 The Nightmare Prince è la conferma di una saga che, pur partita in sordina con un primo episodio che ha visti riconosciuti i propri meriti solo sul campo, è diventato oggi un punto di riferimento per gli amanti del genere, sia su Personal Computer, che è la versione in oggetto dell’anteprima, sia per il mondo console, visto che il titolo è oggi disponibile anche per i tre principali sistemi home console, ovvero Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One.

La direzione artistica appare sublime.

Trine 4 The Nightmare Prince: per arrivare la dove nessun Trine ha mai osato prima!

Lasciatecelo dire, questo quarto Trine risulta davvero essere una spanna al di sopra dei predecessori, ed ogni cosa risulta migliorata rispetto ai precedenti titoli, anche rispetto al recente terzo titolo della saga, Trine 3: The Arctifacts of Power, che ha debuttato sui nostri schermi appena tre anni or sono. Lo sviluppatore finlandese Frozenbyte ha davvero fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione delle dinamiche classiche della serie, senza però mai snaturarle troppo. Il gameplay cooperativo, da sempre punto di forza del franchise, garantisce ore di divertimento in multiplayer in missioni complesse e ben architettate, ma mai troppo difficili. I tre personaggi disponibili, che sono solo alternabili in modalità single player, sono molto variegati e saper utilizzare le caratteristiche peculiari di ognuno al momento giusto è la chiave di volta che porterà alla vittoria di ogni livello e dei boss finali. In particolare questi ultimi potrebbero dare, in fasi più avanzate, decisamente filo da torcere. Preparatevi a spalancare le vostre mascelle, le boss fight di Trine 4 The Nightmare Prince sono tra le migliori di sempre, con enormi mostri di fine livello che occupano praticamente tutto lo schermo, per dimensioni ma, sopratutto, carisma da vendere. Nel multiplayer è possibile utilizzare anche un quarto “misterioso” personaggio, oltre ai tre eroi del gioco, per mescolare le diverse abilità di ognuno in tempo reale e risolvere tutti gli elementi platform proposti. L’utilizzo in multi dei diversi personaggi si rivela senza dubbio più dinamico del loro impiego in semplice alternanza singola, invece decisamente più pesante e meno fluido. La scelta di quello che viene chiamato in gergo, motore grafico in 2.5D, ovvero due dimensioni e mezzo, è ottima, e decisamente adatta al genere, un classico platform adventure con visuale laterale. Si, proprio con buona pace dei fanatici del 3D a tutti i costi, dobbiamo ammetterlo.

Uno spettacolo per gli occhi!

Un cavaliere un mago ed una ladra entrano in un caffè, splash!

I tre eroi della saga, il forte cavaliere Pontius, il sibillino mago Amadeus e l’affascinante ladra sexy Zoya non potevano trovare ambientazione migliore per le proprie avventure oniriche e fiabesche. In particolare proprio dai sogni parte l’incipit narrativo del quarto episodio, visto che il regali sonno del nobile principe Selius è disturbato da feroci e spaventosi incubi. I poteri del principe, però fungono da catalizzatore per le immonde creature protagoniste dei suoi incubi che, utilizzandolo come un vero e proprio portale per la realtà, lo utilizzano per arrivare nel mondo reale e seminare il panico. Spetterà ai tre eroi senza macchia e paura, come da tradizione cavalleresca, ritrovare il perduto nobile, prima che si trasformi definitivamente in quello che da il titolo al gioco, il principe dell’incubo, ovvero Trine 4 The Nightmare Prince. Come sempre eccezionale il comparto audiovisivo, con un mondo fantasy eroico affascinante ricreato nei più minimi dettagli ed una grafica coloratissima, abbagliante e ricca di effetti di luce che cattureranno fin dalle prime partite vecchi e nuovi fan. Sicuramente è un bene aver giocato i tre precedenti episodi della serie, ma questa quarta installazione è fruibile anche dai nuovi giocatori. Le magie in particolare, ricche di fascino e simili ad uno spettacolo pirotecnico a suon di fuochi d’artificio, sono quelle che rendono maggior appeal al gioco, ben sposandosi con gli scenari proposti per il gioco. Il level design, ammettiamolo senza remore, è davvero allo stato dell’arte, ed alterna paesaggi bucolici con lussureggianti foreste da esplorare, ricche di evocativi ponti di legno ed elementi dello scenario iconici dell’universo fantasy, a misteriose caverne ricche di minerali luccicanti, panorami ghiacciati che mettono freddo solo a vederli, e boschi stregati degni delle migliori fiabe nordeuropee.

Trine 4 The Nightmare Prince: Un mondo perfetto infestato dai peggiori incubi

La precisione dei salti, il rilevamento delle collisioni e l’ottimizzazione dell’alternanza dei tre protagonisti e delle loro skill sono praticamente perfetti, ed anche i puzzle ambientali proposti dallo sviluppatore sono sempre al giusto livello di difficoltà. Raramente vi capiterà di bloccarvi davanti ad un enigma o ad un trabocchetto più o meno facile da risolvere, tutto è intuitivo, immediato e fluido. Del resto il genere stesso, derivato dal platform puro, non può che richiedere immediatezza e rapidità di problem solving, altrimenti sarebbe troppo appesantito da eventuali elementi ruolistici o da rompicapo. Un mondo perfetto dunque, paradossalmente infestato dai peggiori incubi, generati dalla mente di un principe. Una trama che appassiona fin da subito e coinvolge il giocatore rendendolo partecipe della splendida trama. Un plauso anche alla localizzazione in italiano, che aiuta sicuramente nell’immedesimazione. Un titolo platform oriented, certo, ma che in alcuni momenti raggiunge elevati picchi narrativi raramente visti nel genere. Anche chi odia i platform in favore invece di titoli basati sulla narrazione dovrebbe dargli una possibilità.

Trine 4 Ultimate Collection, festeggiamo dieci anni insieme!

La saga festeggia in questo periodo il suo decennale, poiché il primo titolo è stato pubblicato per PC Windows nell’ormai lontano luglio 2009.Da segnalare quindi assolutamente l’uscita di una raccolta veramente imperdibile, ovvero Trine 4 Ultimate Collection, in arrivo sul mercato nell’imminente autunno 2019, con un pacchetto che include, oltre al quarto episodio, i primi tre titoli classici, ovvero Trine, uscito come abbiamo detto nel 2009, Trine 2, rilasciato nel dicembre 2011 ed il recente Trine 3: The Arctifacts of Power, che ha debuttato tre anni fa, nell’agosto del 2015. Una vera chicca per i collezionisti! La raccolta, disponibile anche in versione fisica, è però prevista, per ora, solo per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, ma non Nintendo Switch. Il gioco standard uscirà invece l’otto ottobre 2019 sul mercato, su Personal Computer anche tramite il canale di distribuzione digitale Steam, pubblicato da Modus Games. Trovate il titolo sul sito ufficiale dello sviluppatore Frozenbyte al seguente LINK.

Trine 4 The Nightmare Prince arriva sul mercato e fissa un nuovo punto di riferimento per l’intera saga e per il genere stesso, con quello che pare essere davvero il miglior Trine di sempre. Ogni parametro, dalla grafica, al level design fino ai patter di intelligenza artificiale dei nemici, è stato ottimizzato al meglio. Un titolo che è solo apparentemente un classico platform adventure in 2.5D, ma che in realtà offre molto anche dal punto di vista narrativo, oltre che un comparto audiovisivo egregiamente realizzato. Un gioco che piacerà a vecchi e nuovi fan della decennale saga di Trine.