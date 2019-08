The Dark Pictures Antology: annunciato il secondo episodio

Il primo episodio dedicato alla The Dark Pictures Antology, ossia Man of Medan, arriverà nei negozi nella giornata di domani su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma attraverso un teaser trailer recentemente pubblicato, è stato da poco svelato il secondo episodio, mostrando anche la finestra di lancio.

The Dark Pictures Antology: Little Hope sarà il secondo episodio

Intitolato Little Hope, il secondo episodio uscirà nei negozi a partire dal 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dove i giocatori possono dare un primo sguardo alla produzione nel teaser trailer in calce alla notizia. Purtroppo, non abbiamo ulteriori informazioni in nostro possesso sull’opera, aspettiamo dettagli in merito da parte della compagnia.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Man of Medan.