Gears POP!: già superato il milione di giocatori

Gears POP! vola. Lo spin-off mobile della saga di casa Microsoft ha infatti già raggiunto un traguardo notevole per quanto riguarda il numero di giocatori, come svelato tramite Twitter da Rod Fergusson di The Coalition.

I numeri alla mano sono impossibili da recuperare, ma come ci informa Fergusson (al lavoro sul quinto capitolo della serie principale), al momento lo spin-off mobile è riuscito a racimolare oltre un milione di giocatori. Un successo su tutta la linea, che ovviamente il team di sviluppo spera di poter ampliare e mantenere per tutto il ciclo vitale del gioco.

Wow! 1+ Million Players! Thank you for a great first week with @GearsPOP and I can’t wait for more cool stuff to come! 🎉👏 pic.twitter.com/GgsOAFQt80

— Rod Fergusson (@GearsViking) August 28, 2019