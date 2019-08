Control: c’è anche un cameo da parte di Hideo Kojima

Control, la nuova IP di Remedy Entertainment, può vantare di avere tra le file dei suoi attori e doppiatori anche una presenza speciale. Parliamo di Hideo Kojima, game designer e autore di diverse saghe e giochi famosi come ad esempio Metal Gear Solid.

Control: Kojima ha doppiato un personaggio

Il game designer aveva fatto visita agli studi di Remedy ma non si trattava di una visita di cortesia. Kojima ha partecipato ad una sessione di doppiaggio per un personaggio presente in una side quest del nuovo gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC. Potete ammirare il video di gioco dove è presente Kojima in calce alla notizia.

