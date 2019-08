Gears 5: ecco quante mappe multiplayer saranno presenti al lancio

The Coalition ha pubblicato un nuovo trailer incentrato al comparto multiplayer di Gears 5, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per PC e Xbox One il 10 settembre. Andando nello specifico, la clip video mostra ai giocatori quante mappe saranno presenti sin dal lancio dell’attesa produzione.

Gears 5: le mappe verranno divise in base alla modalità scelta

Però, quest’ultime verranno divise in tre modalità: sette mappe saranno destinate alle modalità Versus e Orda, mentre le altre quattro verranno incluse in Escape, una delle novità che verranno introdotte nel nuovo capitolo. Inoltre, di seguito vi proponiamo tutti i nomi delle mappe in questione: Asylum, Bunker, District, Icebound, Vasgar, Training Grounds, Exhibit, The Hive, The Descent, The Mines and The Gauntlet.

Prima di concludere, vi segnaliamo il nostro provato direttamente dalla gamescom 2019.