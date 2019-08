Devil May Cry 5: l’ispirazione per gli outfit arriva dalla vita reale

Gli outfit di Devil May Cry 5 hanno preso ispirazione dalla vita reale. A svelarlo è l’art director Koki Kinoshita, in una intervista pubblicata di recente, dove ha svelato tutte le informazioni utilizzate per portare alla vita gli abiti del gioco.

Devil May Cry 5: l’outfit giusto… ma a che prezzo?

Come svelato da Kinoshita, per gli abiti del nuovo action game di casa Capcom sono stati presi in considerazione giacche di pelle all’ultimo grado. Si tratta di abiti decisamente costosi, definiti “high end” dallo stesso Art Director. Il tutto è stato poi adattato ai personaggi del gioco, in base ai loro stili. Potete vederli in azione anche voi, grazie alla disponibilità del gioco su Xbox Game Pass.