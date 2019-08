Mario + Rabbids Kingdom Battle: gli auguri degli sviluppatori per i due anni

Mario + Rabbids Kingdom Battle compie due anni. Era infatti il 29 agosto 2017 quando il cross over tra Nintendo e Ubisoft debuttava su Nintendo Switch, raccogliendo consensi ancora oggi e stupendo il mondo della critica e non solo. Un compleanno speciale, che merita ovviamente di essere festeggiato.

A dare il via alla festa ci ha pensato l’account Twitter di Rabbids, con un breve video che ritrae Rabbid Peach (una delle icone del gioco) accendere le candeline di questo speciale compleanno. Lo strategico è stato uno dei maggiori successi di Switch, dunque è naturale che venga ancora oggi celebrato con tanta enfasi.

It's been a whole two years since our worlds collided, we couldn't ask for a better team to fight alongside! Happy Two Year Anniversary to #MarioRabbids and thank you to all our Heroes for the fun and adventures! 🎂 pic.twitter.com/OngwmWhUVD

