Jumanji The Video Game: ecco il primo trailer di gameplay

Jumanji The Video Game si mostra finalmente al pubblico. Come? Con un breve ma quanto mai esplicativo trailer di gameplay. Il titolo è ovviamente basato sul famoso e fortunato franchise cinematografico ma si riserva alcuni colpo di genio per il game design.

Jumanji The Video Game: il gameplay nel dettaglio

Non sarà un platform, bensì un gioco cooperativo fino a quattro giocatori online oppure offline. Ci saranno quattro personaggi da scegliere e sarà necessario collaborare con tutti per poter sconfiggere i nemici. Vi lasciamo al filmato, che trovate in calce alla notizia, ricordandovi che il titolo debutterà l’8 novembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Con questo è tutto, per altre notizie visitate la sezione Games.