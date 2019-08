Tokyo Game Show 2019: Sony non terrà la sua conferenza

Il Tokyo Game Show 2019 (12-15 settembre) come l’E3 2019! Anche in occasione della fiera giapponese, Sony Interactive Entertainment ha deciso di non proporre alcuna conferenza stampa, cosa davvero inusuale per il publisher giapponese. L’azienda ha però diramato i suoi piani per l’evento e la sua line up.

Tokyo Game Show 2019: titoli di alto calibro

Tra i giochi presenti negli stand di Sony, i presenti avranno modo di provare le demo di NioH 2, Final Fantasy VII Remake e Call of Duty: Modern Warfare, mentre Death Stranding sarà presente con un nuovo gameplay proiettato su di un grande schermo. Il nuovo Call of Duty sarà protagonista anche il 14 settembre, durante l’evento “e-Sports X Blue Stage presented by PS4” che vedrà la presenza di alcuni giocatori professionisti.

Tokyo Game Show 2019: PlayStation VR e gameplay in loco

Per quanto riguarda PlayStation VR, saranno presenti i seguenti titoli: Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! e Marvel’s Iron Man. Infine, sono previsti degli stage event chiamati “PlayStation Presents Live Show TGS 2019”, con protagonisti i gameplay dimostrativi di alcuni attesi giochi in arrivo su PlayStation 4, che verranno mostrati anche tramite Livestraming.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games