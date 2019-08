Crash Team Racing Nitro-Fueled: tutto quello che c’è da sapere su “Spyro & Friends”

Crash Team Racing Nitro-Fueled si appresta a dare il via al suo terzo Grand Premio, e che gran premio! Il “Grand Prix Spyro & Friends” metterà in scena un cross-over con l’altra IP di punta di Activision, ovvero Spyro the Dragon. I giocatori potranno gareggiare in un nuovo tracciato e accedere a tre nuovi piloti, tre nuovi kart e ad altri contenuti esclusivi.

Crash Team Racing Nitro-Fueled: si parte oggi alle 16:00!

Il Gran Premio inizierà ufficialmente oggi 30 agosto alle ore 16:00, per poi concludersi il 29 settembre. Al via, tra i circuiti disponibili verrà incluso anche lo Spyro Circuit, un tracciato composto da portali e da feature particolari: al posto dei Frutti Wumpa infatti sarà possibile raccogliere le iconiche gemme presenti nella rinata serie di Toys for Bob, mentre al posto delle scatole di legno verranno proposti i forzieri di metallo. I nuovi piloti introdotti invece saranno Spyro, sbloccabile con i Punti Nitro, mentre Hunter e Gnasty Gnorc (o Nasty Norc, personaggio che vi avevamo anticipato qualche giorno fa) potranno essere acquistati tramite il Pit Stop. Anche due kart necessiteranno di essere sbloccati con i nitro point, mentre il terzo veicolo andrà acquistato con le Monete Wumpa.

Crash Team Racing Nitro-Fueled: nuove ricompense e nuovi contenuti

Ovviamente, non mancheranno una serie di ricompense sbloccabili sempre attraverso l’accumulo di Punti Nitro. Tra queste vanno segnalate le nuove skin di Coco Bandicoot e Crunch Bandicoot, che saranno due dei piloti protagonisti del Gran Premio e offriranno dei bonus sui Punti Nitro. Nel Pit Stop invece troverete nuov ruote, nuovi adesivi, nuove colorazioni per i kart e soprattutto, skin a tema “Spyro” per Zam, Polar e Komodo Joe. Vi ricordiamo che le ricompense, i nuovi contenuti e i nuovi Campionati saranno attivi fino alla fine del Gran Premio. Chi entrerà nel 5% di una delle due classifiche riceverà la nuova decalcomania del Grand Prix. Buona fortuna a tutti!

