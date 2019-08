Destiny 2 riceverà un Pass Stagionale con delle ricompense

Arrivano nuove notizie per Destiny 2, shared world shooter targato Bungie, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Secondo alcuni dettagli rivelati direttamente da Luke Smith, l’opera riceverà dal debutto di Ombre dal Profondo, nuova espansione attesa l’1 ottobre, un Pass Stagionale contenente alcune ricompense in stile Fortnite e Apex Legends.

Destiny 2: il Pass Stagionale verrà suddiviso in due livelli

Ebbene, dall’immagine pubblicata recentemente, possiamo vedere due livelli: il primo sarà accessibile a tutti i possessori dell’espansione Ombre dal Profondo, mentre il secondo verrà riservato ai giocatori che hanno acquistato il Pass Annuale. All’interno troviamo delle ricompense abbastanza appetibili, come ad esempio Lumen, armamento leggendario ed esotiche. Come se non bastasse, chi possiederà il Pass Annuale avrà accesso anticipato alla quest esotica del cannone portatile Eriana’s Vow. Mentre, per quanto riguarda l’Arco Leviathan’s Breath, i giocatori dovranno avere in loro possesso l’espansione insieme al Pass Annuale.

Per concludere, l’azienda statunitense ha parlato della progressione dedicato a quest’ultimo, dove la compagnia rivela che bisognerà solamente completare delle taglie per entrare in possesso degli oggetti inclusi nel Pass. Acquisterete il Pass Annuale? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

