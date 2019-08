Elden Ring: il titolo non sarà presente al Tokyo Game Show 2019

Bandai Namco Entertainement ha da poco rivelato alcune informazioni su Elden Ring, titolo molto atteso per PC, PlayStation 4 e Xbox One. La compagnia nipponica ha ufficialmente annunciato che la produzione non sarà presente in alcun modo al Tokyo Game Show 2019, evento che si terrà dal 12 settembre fino al 15 dello stesso mese.

Elden Ring: il titolo salterà l’evento giapponese

Purtroppo, la produzione non sarà presente all’evento nipponico, dove moltissimi giocatori aspettano con ansia di rivedere in azione il titolo diretto da Hidetaka Miyazaki. Inoltre, ancora non abbiamo informazioni sulla data d’uscita ufficiale del prodotto in questione, aspettiamo informazioni dettagliate da parte di FromSoftware.

