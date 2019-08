Persona 5 Royal: due nuovi trailer, uno dedicato a Joker!

Persona 5 si avvicina sempre di più. Dopo l’annuncio del periodo di uscita in Occidente, infatti, oggi Atlus ha divulgato due nuovi filmati per il suo gioco, con uno in particolare dedicato al personaggio forse più conosciuto, ovvero Joker

Persona 5 Royal: i due nuovi filmati in giapponese

I due nuovi filmati, entrambi disponibili in calce alla notizia, sono stati pubblicati dal canale YouTube ufficiale di Atlus. Il primo trailer, quello del gioco, è il terzo che viene pubblicato e presumibilmente fino alla data di uscita il team di sviluppo resterà in silenzio radio. Il secondo invece è l’introduzione di Joker, completando così il roster di personaggi che hanno ricevuto un video ad hoc.

Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo che al momento non sono stati localizzati: niente sottotitoli (neanche in inglese) e scritte a schermo, così come il doppiato, interamente in lingua nipponica.