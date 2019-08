eFootball PES 2020: pubblicato il trailer della nuova Master League

Konami ha appena pubblicato un trailer relativo ad una delle modalità più note della serie PES. Con eFootball PES 2020 la Master League è stata notevolmente rivista, e non a caso si parla proprio di “remastered”. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, mostra le varie feature di gioco.

eFootball PES 2020: tanti miglioramenti alla Master League

Tra le feature ci sono:

un nuovo sistema di dialogo interattivo

trasferimenti più realistici

migliorati i modelli dei manager

Proprio per quanto riguarda i manager, si potrà giocare con le fattezze di alcune leggende del calcio, (da Cruyff a Maradona, passando per Gullit, Roberto Carlos o Zico). Verrà poi dato maggior risalto alla pre-stagione, e i derby saranno ancora una volta importanti (nel filmato si vedono proprio Milan e Inter). Ricordiamo che il gioco uscirà il 10 settembre su PC, PlaySation 4 e Xbox One. Nell’attesa, se volete, potete dare una letta al nostro provato dalla gamescom.