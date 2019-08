Yo-kai Watch 1: la versione Switch giocabile al Tokyo Game Show 2019

Dopo il primo trailer, ora Level-5 è pronta a far provare a tutti Yo-kai Watch 1 per Nintendo Switch. L’annuncio è arrivato con un comunicato diffuso online da parte dello sviluppatore, che ha annunciato la presenza di una build giocabile al Tokyo Game Show 2019.

Yo-kai Watch 1: giocabile davvero da tutti

La build che Level-5 porterà in fiera non sarà riservata a stampa e professionisti dell’industria dei videogiochi. Come dichiarato nel comunicato, infatti, la demo sarà presente nell’area Family Game Park e potrà essere provata da tutti i visitatori. Il titolo debutterà su Nintendo Switch a partire dal 10 ottobre in Giappone: restiamo in attesa di una data di uscita occidentale.