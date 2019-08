Utawarerumono Zan: un nuovo trailer sui personaggi

NIS America ha pubblicato un nuovo filmato relativo ai personaggi di Utawarerumono Zan, hack n slash in uscita in occidente il 13 settembre su PlayStation 4. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, è il terzo della serie “Those Who Rise”, è mostra quattro personaggi in azione: Ougi, Jachdwalt, Kiwru e Nosuri

Utawarerumono Zan: in arrivo a metà settembre su PS4

Il gioco, già disponibile da settembre 2018 in Giappone, è un rifacimento, con meccaniche diverse, della visual novel Utawarerumono: Mask of Deception. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

