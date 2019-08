Team Sonic Racing: pubblicato il trailer di encomio

Team Sonic Racing è già disponibile da un bel po’ di tempo sul mercato. Nonostante ciò, SEGA ha deciso di lanciare solamente nelle ultime ore il trailer di encomio, che mostra il giudizio della stampa (il nostro lo potete trovare a questo indirizzo) sul gioco di corse.

La pubblicazione del trailer, che trovate in calce alla notizia, è avvenuta su Twitter. Il tutto con un sondaggio, con SEGA che chiede ai giocatori quale tipo di corridore vorrebbero avere nella propria scuderia di corse. Le opzioni sono tre: veloce, potente oppure tecnico. Vi lasciamo al filmato e se decidete di votare condividete la vostra opinione con un commento!

What type of driving do you bring to your racing team? #teamsonicracing

— SEGA Europe (@SEGA_Europe) August 29, 2019