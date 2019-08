Aladdin & The Lion King: clamoroso errore nel trailer di presentazione

Il trailer di presentazione di Aladdin & The Lion King è protagonista di un clamoroso errore. Nel filmato dove è stata svelata l’esistenza del nuovo pacchetto di giochi masterizzati, infatti, sulla costina della copertina della versione Switch è presente un refuso piuttosto importante.

Il refuso è presente nella versione Switch, dove Lion è diventato, clamorosamente, Loin. Tradotto in italiano, questa parte si riferisce alla lombata, ovvero uno specifico taglio di carne. La gaffe è stata scovata da un utente Twitter, che l’ha diffusa immediatamente al mondo di Internet: potete vedere anche voi il refuso, grazie allo screenshot in calce alla notizia.

I look forward to playing The Loin King on my Switch pic.twitter.com/RoJPAW6OCI

— Chris Bieniek (@vgephemera) August 28, 2019