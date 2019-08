Google Stadia: i criteri di pubblicazione saranno più severi

Google Stadia non sarà libero quanto Steam e altri store digitali. A svelarlo è Ray Bautista, development manager della piattaforma di Mountain View, in una intervista con Games Industry avvenuta durante il PAX West 2019.

Google Stadia: solo perché un gioco esiste non vuol dire che sarà pubblicato

Big G ha un’idea ben precisa: solamente perché un titolo è stato annunciato, non vuol dire che sarà presente sulla piattaforma in arrivo questo autunno. Bautista ha infatti dichiarato che verrà una selezione ed ogni gioco dovrà essere approvato prima di avere il via libera.

Con la piattaforma ci stiamo spostando al selvaggio West che esiste in alcuni negozi. Solamente perché esiste un gioco o anche solo l’idea dello stesso non significa che sarà pubblicato sulla nostra piattaforma. La stessa cosa vale per uno studio famoso: anche se ha fatto un gioco di successo, non vuol dire che la pubblicazione dei prossimi sarà di default per noi.

