Destiny 2: ecco perché l’ultima espansione è stata rinviata

Destiny 2 Ombre dal Profondo, la nuova espansione del gioco di casa Bungie, ha subito un piccolo rinvio quasi un paio di mesi fa. Interrogati da VG247, i membri del team di sviluppo hanno svelato il perché del posticipo, in maniera chiara e molto esplicativa.

Destiny 2: la pubblicazione è una maratona, non uno sprint

Facendo un paragone con lo sport (e più precisamente con il running), Bungie ha dichiarato che pubblica un’espansione per un gioco è come correre la maratona e non i 100 metri. Tradotto: niente sprint che rischiano di compromettere l’arrivo al traguardo, meglio dosare le energie. A spiegare il concetto ci ha pensato Örvar Halldórsson, UX director di Bungie.