Call of Duty: la serie in arrivo su Nintendo Switch?

Call of Duty potrebbe a breve sbarcare su Nintendo Switch. Sul sito ufficiale della serie di Activision, infatti, ora è possibile collegare il proprio account Nintendo, come già avviene per Steam, PlayStation Network e Xbox Live.

Call of Duty: porting o versione mobile in arrivo?

Al momento è chiaramente da prendere tutto con le pinze ma non è escluso che Activision stia guardando con occhio attento la console ibrida della casa di Kyoto. Se l’intenzione del publisher fosse quella di portare la serie sulla piattaforma, non è escluso che non venga effettuato un porting del prossimo Modern Warfare oppure del gioco mobile. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.