The Sims: gli sviluppatori lavorano ad un nuovo progetto

Maxis, gli sviluppatori di The Sims, sarebbero al lavoro su un progetto inedito. Come accaduto in passato i futuri piani del team di sviluppo sono emersi dagli annunci di lavoro pubblicato sul sito web, che dimostrano l’intenzione a lavorare su una nuova IP.

The Sims: ecco il profilo richiesto dagli sviluppatori

Maxis al momento è alla ricerca di un game designer con grande esperienza nel campo dei videogiochi come servizio. In aggiunta la persona incaricata dovrà essere in grado di gestire giochi Tripla A per console, PC e mobile. Probabilmente il team di sviluppo non si discosterà molto dai giochi che già ora produce, ma sicuramente c’è molta curiosità per sapere cosa c’è in cantiere presso i loro studi.