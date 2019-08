Blair Witch: pubblicato il trailer di lancio dell’horror di Bloober Team

Blair Witch, l’horror game di casa Bloober Team, debutta oggi su Xbox One e PC. Per celebrare la sua uscita è stato pubblicato il trailer di lancio, che mostra alcune delle scene più concitate della nuova esclusiva console Xbox One.

Blair Witch: non solo orrore psicologico

Il titolo è descritto come un gioco horror psicologico, ma il trailer di lancio riesce clamorosamente ad essere davvero pauroso. Tra la foresta di Black Hills in notturna, le grida e la fuga del protagonista, la tensione sale enormemente. Non vogliamo fare nessun tipo di spoiler, dunque vi lasciamo al video che trovate subito qui in basso, ricordandovi che la nostra recensione arriverà nei prossimi giorni. Buona visione!

Per altri aggiornamenti e notizie seguite la nostra sezione Games.