Untitled Goose Game: il titolo con l’oca protagonista ha una data d’uscita

Era atteso nei primi mesi del 2019, ma un rinvio aveva portato il decisamente particolare Untitled Goose Game ad un uscita più avanti nel tempo. Poco fa però House House ha pubblicato un trailer che rivela quella data d’uscita. L’oca rovina giornate agli abitanti del villaggio sarà disponibile, su PC (via Epic Store) e Nintendo Switch, a partire dal 20 settembre.

Untitled Goose Game: l’oca fastidiosa in arrivo a settembre

Il titolo in questione mette il giocatore nei panni di un oca scatenata in un villaggio. Un po’ stealth, un po’ sandbox, vedrà il birbante uccello girare la cittadina facendo scherzi, rubando cappelli, suonando il clacson e in generale rovinando la giornata a tutti.