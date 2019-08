Borderlands 2 VR: annunciata l’uscita su PC

Borderlands 2 VR si prepara ad essere disponibile su PC dopo la sua uscita su PlayStation 4 data dicembre 2018. L’annuncio è arrivato da Gearbox durante il PAX West 2019, con un breve comunicato pubblicato online.

Borderlands 2 VR: svelata la finestra di lancio

Il gioco, adattamento per la realtà virtuale del secondo capitolo di cui trovate la nostra recensione a questo indirizzo, sarà disponibile su PC a partire dall’autunno 2019. Funzionerà su alcuni visori selezionati ma al momento non è ancora stato specificato il client di arrivo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità e dettagli in merito, dunque restate sintonizzati con noi per non perdervi nessun aggiornamento.