PlayStation 5: la nuova CPU riduce i tempi di sviluppo, secondo uno sviluppatore

Oltre al nuovo SSD, PlayStation 5 potrà contare su un nuovo punto di forza piuttosto importante. Parliamo del processore, ovvero la nuova CPU di casa AMD, che secondo BoxFrog Games (autori di Lost Wing) ridurrà di molto i tempi di sviluppo di un videogioco per la prossima console di casa Sony.

PlayStation 5: ecco perché la Zen 2 CPU è così efficiente

Secondo Tim Ash di BoxFrog Games, il nuovo processore prodotto da AMD è un passo in avanti molto lungo rispetto al passato. Grazie alla nuova tecnologia, infatti, il team di sviluppo ora ha in mente idee che non erano applicabili durante questa generazione. In aggiunta i tempi di sviluppo si accorceranno di molto, rendendo così più semplice la vita degli sviluppatori, che avranno più tempo per concentrarsi sull’ottimizzazione.

Abbiamo così tante idee che attualmente sono molto difficili o addirittura impossibili da attuare in questa generazione di console. In aggiunta riduce i tempi di sviluppo, permettendo così di concentrarsi di più sull’ottimizzazione.

PlayStation 5 molto probabilmente debutterà nel 2020 e di recente un nuovo leak ha svelato il design del dev kit. Trovate i dettagli a questo indirizzo.