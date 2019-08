Star Citizen: ancora un rinvio per Squadron 42

Star Citizen continua a raccogliere finanziamenti, ma problemi come lo scetticismo restano ben saldi, alimentati anche dagli ultimi fatti. Nelle scorse ore infatti, RSI ha rimandato ancora una volta l’uscita di Squadron 42, con la beta che ora è ancora più lontana del previsto e probabilmente rischia di vedere la luce solo nel 2020.

Star Citizen: quando debutterà la beta di Squadron 42?

Al momento è completamente un’incognita. La versione beta è stata rimandata di tre mesi, come annunciato dagli sviluppatori. Purtroppo non c’è ancora una data di lancio ufficiale, dunque allo stato attuale non è possibile fare previsioni. Non ci resta dunque che attendere una conferma da parte di RSI, anche se non abbiamo idea di quando potrà arrivare.