We Happy Few: il nuovo DLC si mostra nel primo trailer ufficiale

We Happy Few continua a espandersi, grazie all’ultimo DLC svelato da Compulsion Games. Chiamato We All Fall Down, il nuovo contenuto aggiuntivo è stato presentato con un breve ma inquietante teaser trailer lanciato nelle scorse ore.

We Happy Few: nessuna finestra di lancio per il nuovo DLC

We All Fall Dawn si è mostrato solamente con un breve filmato, che trovate in calce alla notizia. Purtroppo al momento non è stata annunciata nessuna finestra di lancio. Compulsion Games parla di una release fissata a breve, ma molto probabilmente il contenuto aggiuntivo (che sarà anche l’ultimo) verrà lanciato nel corso del 2020. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli e comunicazioni ufficiali in merito.

