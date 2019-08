Control: i miglioramenti alle performance richiederanno tempo

Control ha debuttato sul mercato solo da pochi giorni ma ci sono diversi problemi a livello di performance, come ad esempio i cali di frame rate su console. Remedy Entertainment non si è nascosta ovviamente ed ha annunciato online che c’è del lavoro da fare ma non arriverà immediatamente.

Control: migliorare richiede tempo

Il team di sviluppo ha specificato che migliorare le performance del gioco ovviamente richiede del tempo. Non può essere fatto schiacciando semplicemente un bottone, dunque nel corso dei prossimi mesi verranno progettati e lanciati degli update per rendere il tutto decisamente più funzionante. Non sarà invece incluso il filtro HDR: non rientra in nessun piano, almeno per ora.