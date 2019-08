Astroneer: annunciata la versione PlayStation 4, arriva a novembre

Astroneer arriverà anche su PlayStation 4. A svelarlo è Gearbox, durante il PAX West 2019: la versione per la console Sony del gioco arriverà anche prima del previsto e perderà così lo status di esclusiva per il mercato console, considerando che era presente anche su Xbox One (oltre che su PC)

Astroneer: data di uscita e dettagli per la versione PlayStation 4

Il gioco arriverà in una edizione che includerà tutti i contenuti già usciti sulle due piattaforme, incluso l’Explorer Update, che verrà lanciato su PC e Xbox One il 4 settembre. Con la prenotazione del gioco si otterrà la soundtrack digitale e un tema esclusivo per la home di PlayStation 4.

Infine, la data di uscita. Il titolo arriverà su PlayStation 4 a partire dal 15 novembre. Vi lasciamo al trailer di annuncio, disponibile poco più in basso.

