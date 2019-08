Spyro Reignited Trilogy: download previsto anche per la versione fisica Switch

Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch richiederà il download di alcuni dati aggiuntivi dall’eShop anche in versione fisica. A svelarlo è il retro della copertina del titolo, leakata online grazie ad una rottura del day one in Nord America.

Spyro Reignited Trilogy: 10GB di dati da scaricare

Come riportato dalla cover, che trovate in calce alla notizia, il download viene effettuato dall’eShop di Nintendo Switch. In tutto saranno necessari 10GB di spazio liberi sulla console della casa di Kyoto. Non è ancora chiaro se anche la versione europea riceverà lo stesso trattamento, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.

