Gears 5: Energy Drink e gadget in questa campagna promozionale USA

Microsoft ha organizzato una particolare attività marketing per Gears 5. Il nuovo capitolo del TPS è infatti protagonista di un tour in tre città statunitensi, che vede coinvolti i gadget del gioco di The Coalition e un energy drink.

Gears 5: tanti regali per i membri di Xbox Game Pass

La promozione è messa in pieni da Rockstar Energy e Microsoft e si dirama in alcune città USA tra cui Los Angeles, New York e San Francisco. Tutti i membri di Xbox Game Pass possono recarsi nelle location indicate online e ricevere un energy drink gratis e alcuni gadget del gioco, tra cui statuine Funko, pad personalizzati e t-shirt. Il tutto per ingannare l’attesa dello shooter, in arrivo a settembre e disponibile, ovviamente, nel servizio della casa di Redmond.

