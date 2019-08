Risk of Rain 2: trailer cinematico per il lancio su console

Disponibile da marzo in accesso antipicato su PC (Steam), Risk of Rain 2 è disponibile da qualche ora anche su console (PlayStation 4, Xbox One e Nintedo Switch). Per celebrare l’evento, il publisher Gearbox ha pubblicato un trailer cinematico, che potete vedere in fondo alla notizia.

Risk of Rain 2: il roguelike multiplayer è arrivato su console

Questa è la descrizione del gioco sulla pagina del PlayStation Store:

Il classico roguelike multigiocatore, Risk of Rain, torna con una dimensione in più. Nessuna partita sarà uguale a un’altra, grazie ai livelli, nemici, boss e oggetti casuali. Gioca da solo o in squadra con fino a quattro amici per combattere orde di mostri, sbloccare nuovo bottino e trovare un modo di fuggire dal pianeta. Altri sopravvissuti, livelli, oggetti, nemici e funzioni sono ancora in fase di sviluppo e verranno aggiunti in diversi aggiornamenti di contenuto gratuiti.

Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

