Code Vein: pubblicato il live action trailer

Nella giornata odierna, Bandai Namco ha pubblicato il trailer live action di Code Vein. Il filmato è stato realizzato con attori in carne e ossa e si tratta di una pratica sempre più comune per la pubblicità dei videogiochi.

Code Vein: una pubblicità ben riuscita

Il live action del nuovo gioco di ruolo mostra alcuni degli elementi chiave del titolo, riproposti da attori reali. Il tutto verrà utilizzato come spot pubblicitario, presumibilmente solo in Nord America, anche se non è da escludersi un suo arrivo anche in Italia. Vi lasciamo al filmato, disponibile in calce alla notizia: buona visione!

Con questo è tutto, per altre notizie visitate la sezione Games.