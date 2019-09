Alec Holowka: morto lo sviluppatore di Night in the Woods

Alec Holowka, lo sviluppatore di Night in the Woods, è deceduto. A riportarne la notizia ci ha pensato la sorella tramite Twitter, in una serie di post ora diventati privati. La morte è avvenuta pochi giorni dopo l’accusa di molestie sessuali.

Alec Holowka: la sorella parla del fratello

Tramite i tweet pubblicati dalla sorella, si viene a scoprire che lo sviluppatore era affetto da un disturbo della personalità e da piccolo è stato vittima di abusi. Negli ultimi anni la terapia intrapresa aveva comunque dato i suoi frutti ma l’uomo non è mai uscito dall’oscurità che lo avvolgeva. Le cause della morte, al momento, non sono ancora state rese pubbliche.