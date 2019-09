Mario Kart Tour: ecco la conchiglia di Bowser

Mario Kart Tour continua a presentare le sue feature e i suoi power-up. Oggi tocca alla conchiglia di Bowser, un enorme bonus ottenibile grazie ai classici punti di domanda presenti nei vari circuiti e che consente di avere un vantaggio importante sugli altri corridori.

In attesa di provarla dal vivo quando il gioco debutterà su iOS e Android, Nintendo ha diffuso un video della conchiglia di Bowser intenta a portare scompiglio su un circuito. Il filmato, di dieci secondi, mostra chiaramente l’oggetto riuscire ad eliminare una serie multipla di corridori in un solo lancio. Potete ammirare anche voi la sua forza: basta schiacciare il tasto Play sul filmato disponibile subito qui in basso.

Special item introduction: Bowser's Shell

In #MarioKartTour, there are special items for certain drivers.

This big ol' shell will crash any kart it hits and keep on going. In tightly-packed races, this powerful item can take out multiple racers in a single throw! #MarioKartTour pic.twitter.com/1w1yrfr9gM

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 1, 2019