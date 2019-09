Trine 4 The Nightmare Prince: 8 minuti di gameplay dal PAX West 2019

Trine 4 The Nightmare Prince torna a mostrarsi dopo l’annuncio della data di uscita, diramato nelle scorse settimane. Lo fa con un nuovo video di gioco della build presente al PAX West 2019, la fiera di Seattle, dove team di sviluppo e publisher sono presenti per far provare il titolo ai fan e alla stampa.

Trine 4 The Nightmare Prince: 8 minuti di gameplay inediti

Il filmato è in ottima qualità ed è stato pubblicato da Frozenbyte (sviluppatore del titolo) e Modus Games (publisher). Sono 8 minuti di gioco inediti, che mostrano l’intera build presente alla fiera di Seattle. Vi lasciamo al filmato, che trovate come di consueto in calce alla notizia: buona visione!