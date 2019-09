Marvel’s Avengers: un ex sviluppatore di God of War ha curato i combattimenti

Marvel’s Avengers ha potuto contare sulla presenza di uno sviluppatore di Santa Monica Studios per la produzione dei combattimenti. A svelarlo ci ha pensato Crystal Dynamics, durante una intervista rilasciata in occasione del PAX West 2019, dove ha spiegato la genesi del combat system.

Marvel’s Avengers: il combat designer di God of War davanti ad una sfida tutta nuova

Come spiegato dal team di sviluppo, per creare dei combattimenti realistici c’è bisogno di qualcuno che sappia come progettare un buon combat design. Hanno quindi assunto Vince Napoli, ex developer di God of War che si è messo subito al lavoro, cominciando a progettare il combat system di Black Widow. Un lavoro non semplice, che ha richiesto diverso tempo, considerando anche la necessità di creare un sistema di combattimento realistico per ogni personaggio.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.