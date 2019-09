DayZ: grave errore nelle versioni console, addio ai personaggi dei giocatori

La versione console di DayZ è stata protagonista di un gravissimo errore nelle ultime 48 ore. Come riportato dall’account ufficiale del gioco, infatti, per via di un problema ai server i personaggi di molti giocatori sono stati cancellati.

Il problema si è diffuso verso la fine di agosto ed è stato risolto solamente nelle ultime ore. Purtroppo la cancellazione del personaggio è una manovra irreversibile. Tradotto? Qualsiasi avatar virtuale, con tutto il suo equipaggiamento, non potrà essere ripristinato, obbligando così chi è stato colpito dal malfunzionamento a dover necessariamente ricrearne uno da zero.

We are currently investigating the character wipes happening on certain official servers (both platforms). We apologise for the inconvenience and will let you know as soon as we have more information to share.

We have been able to pin down the issue that caused a character wipe on both consoles this morning and managed to resolved it. While this means you should be able to play without further disturbances from now on, the wipe is sadly irreversible. We apologise for the inconvenience.

— DayZ 🖥 🎮 ❤️ (@DayZ) August 30, 2019