Cyberpunk 2077: GameStop USA cancella i pre-order della Limited Edition

GameStop USA ha cominciato a cancellare alcuni pre-order delle Limited Edition di Cyberpunk 2077. Al momento il fenomeno sembrerebbe essere limitato agli Stati Uniti d’America e le prime segnalazioni sono giunte nella mattinata italiana, tramite Internet e forum di videogiochi.

Cyberpunk 2077: semplice errore tecnico oppure no?

Secondo alcuni potrebbe essere un semplice errore del sito. Per altri invece GameStop non è nuova a comportamenti del genere. Spesso le Limited Edition destinate alla catena sono inferiori ai pre-order, dunque la maggior parte delle cancellazioni avviene per questo motivo. Per ora non c’è ancora nessun comunicato ufficiale da parte della società ma vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori informazioni in merito.

