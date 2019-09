Risk of Rain 2: su Switch arriverà anche l’edizione fisica

Dopo l’uscita in versione digitale, Risk of Rain 2 si prepara ad approdare anche in versione fisica su Nintendo Switch. La notizia è arrivata da Amazon.com, che ha per errore avviato i pre-order sul proprio sito, pubblicandoli in largo anticipo.

Risk of Rain 2: i dettagli della versione fisica

Come riportato nella pagina di Amazon, poi subito eliminata, il gioco pubblicato da Gearbox Publishing e sviluppato da Hopoo Games conterrà anche il primo capitolo capitolo originale da scaricare dall’eShop. La data di uscita è prevista per il 15 novembre 2019, al prezzo di 39,99 Dollari, che saranno probabilmente convertiti in Euro 1 a 1. Vi lasciamo alla copertina, che trovate come di consueto in calce alla notizia.