Gears 5: anche Neil Druckmann di Naughty Dog elogia il titolo

Neil Druckmann di Naughty Dog ha avuto modo di provare in anticipo Gears 5. Come riportato dal suo profilo Twitter, infatti, il writer e vice presidente del team di sviluppo ha passato la notte a giocare all’opera di The Coalition.

Gears 5: gli apprezzamenti di Druckmann

Non sappiamo quanto Druckmann sia andato fino in fondo con il gioco, che gli è stato passato da Rod Fergusson in persona. Lo sceneggiatore però ha dichiarato che il titolo è al momento fantastico, facendo aumentare così l’hype di tutti i fan che attendono il nuovo atto della saga, anche se ovviamente riusciranno a spegnerlo a breve: la data di uscita infatti è sempre più vicina, sia per l’approdo nei negozi che per la disponibilità su Xbox Game Pass.